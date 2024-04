Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de OctoAI no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

A OctoAI oferece infraestrutura para executar, ajustar e dimensionar aplicativos generativos de IA. OctoAI faz com que os modelos funcionem para você, e não o contrário. Os desenvolvedores obtêm acesso fácil a uma infraestrutura de IA eficiente para que possam executar os modelos que escolherem, ajustá-los para seu caso de uso específico e escalar do desenvolvimento à produção sem problemas. Com os modelos básicos mais rápidos do mercado (incluindo Llama-2, Stable Diffusion e SDXL), soluções de personalização integradas e sistemas de ML de classe mundial, os desenvolvedores podem se concentrar na criação de aplicativos que impressionem seus clientes sem se tornarem especialistas em infraestrutura de IA. . Apoiada por empresas líderes de capital de risco, a empresa está sediada em Seattle, WA. A OctoAI é fundada e liderada pelos criadores Apache TVM, uma pilha de ML de código aberto para desempenho e portabilidade de modelos.

Site: octo.ai

