Databricks é uma empresa fundada pelos criadores originais do Apache Spark. Databricks surgiu do projeto AMPLab da Universidade da Califórnia, Berkeley, que estava envolvido na criação do Apache Spark, uma estrutura de computação distribuída de código aberto construída sobre Scala. Databricks desenvolve uma plataforma baseada na web para trabalhar com Spark, que fornece gerenciamento automatizado de cluster e notebooks estilo IPython. Além de construir a plataforma Databricks, a empresa está co-organizando cursos on-line abertos e massivos sobre o Spark e conduz a maior conferência sobre o Spark - Spark Summit.

Site: accounts.cloud.databricks.com

