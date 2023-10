O Google Cloud Platform (GCP), oferecido pelo Google, é um conjunto de serviços de computação em nuvem executado na mesma infraestrutura que o Google usa internamente para seus produtos de usuário final, como Pesquisa Google, Gmail, armazenamento de arquivos e YouTube. Juntamente com um conjunto de ferramentas de gerenciamento, fornece uma série de serviços modulares em nuvem, incluindo computação, armazenamento de dados, análise de dados e aprendizado de máquina. O registro requer detalhes de cartão de crédito ou conta bancária. O Google Cloud Platform fornece infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e ambientes de computação sem servidor. Em abril de 2008, o Google anunciou o App Engine, uma plataforma para desenvolvimento e hospedagem de aplicações web em data centers gerenciados pelo Google, que foi o primeiro serviço de computação em nuvem da empresa. O serviço tornou-se disponível em novembro de 2011. Desde o anúncio do App Engine, o Google adicionou vários serviços em nuvem à plataforma. O Google Cloud Platform faz parte do Google Cloud, que inclui a infraestrutura de nuvem pública do Google Cloud Platform, bem como o G Suite, versões empresariais do Android e Chrome OS e interfaces de programação de aplicativos (APIs) para aprendizado de máquina e serviços de mapeamento corporativo.

Site: console.cloud.google.com

