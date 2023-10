Netlify é uma empresa de computação em nuvem com sede em São Francisco que oferece hospedagem e serviços de back-end sem servidor para aplicativos da web e sites estáticos. Seus recursos incluem implantação contínua do Git no Netlify Edge, a infraestrutura global de rede de entrega de aplicativos da empresa, manipulação de formulários sem servidor, suporte para funções AWS Lambda e integração total com Let's Encrypt. Ele oferece planos gratuitos e pagos. Os clientes do Netlify incluem Google, Facebook, Verizon, NBC, Samsung, Nike, Cisco, Atlassian, LiveChat, Unilever, TriNet, Loblaw, Wieden + Kennedy, HashiCorp, Vue.js, Citrix, Peloton, Kubernetes , Lodash, Smashing Magazine e Sequoia Capital.

Site: netlify.com

