Google Chat é um software de comunicação desenvolvido pelo Google desenvolvido para equipes que fornece mensagens diretas e salas de bate-papo em equipe, semelhantes aos concorrentes Slack e Microsoft Teams, junto com uma função de mensagens em grupo que permite o compartilhamento de conteúdo do G Drive (Google Docs, Google Sheets, Google Slides ). É um dos dois aplicativos que substituem o Google Hangouts, sendo o outro o Google Meet. O Google planejou começar a descontinuar o Google Hangouts em outubro de 2019. A versão atual é apenas para clientes do G Suite, com recursos idênticos em todos os pacotes, exceto a falta de retenção de dados do Vault no pacote Básico.

Site: workspace.google.com

