Google Forms

O Formulários Google é um aplicativo de administração de pesquisas incluído no pacote de escritório do Google Drive e no Google Classroom, juntamente com o Google Docs, o Google Sheets e o Google Slides. O Formulários apresenta todos os recursos de colaboração e compartilhamento encontrados no Documentos, Planilhas e Apresentações.

