O Google Classroom é um serviço web gratuito desenvolvido pelo Google para escolas que visa simplificar a criação, distribuição e avaliação de tarefas. O objetivo principal do Google Classroom é agilizar o processo de compartilhamento de arquivos entre professores e alunos. Estima-se que entre 40 a 100 milhões de usuários usem o Google Classroom. O Google Classroom integra Documentos, Planilhas, Apresentações, Gmail e Agenda em uma plataforma coesa para gerenciar a comunicação entre alunos e professores. Os alunos podem ser convidados a participar de uma aula por meio de um código privado ou importados automaticamente de um domínio escolar. Os professores podem criar, distribuir e marcar tarefas dentro do ecossistema do Google. Cada turma cria uma pasta separada no Drive do respectivo usuário, onde o aluno pode enviar trabalhos para serem avaliados por um professor. As tarefas e as datas de vencimento são adicionadas ao calendário do Google, cada tarefa pode pertencer a uma categoria (ou tópico). Os professores podem monitorar o progresso de cada aluno revisando o histórico de revisões de um documento e, após serem avaliados, os professores podem devolver o trabalho junto com comentários. O Classroom também possui aplicativos móveis disponíveis para Android e iOS.

