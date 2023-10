Google Slides

O Apresentações Google é um programa de apresentação incluído como parte de um pacote de software de escritório gratuito baseado na web, oferecido pelo Google em seu serviço Google Drive. O serviço também inclui Google Docs e Google Sheets, processador de texto e planilha, respectivamente. O Apresentações Google está disponível como aplicativo da web, aplicativo móvel para Android, iOS, Windows, BlackBerry e como aplicativo de desktop no ChromeOS do Google. O aplicativo é compatível com formatos de arquivo do Microsoft PowerPoint. Slides permite aos usuários criar e editar apresentações online enquanto colaboram com outros usuários em tempo real. As edições são rastreadas pelo usuário com um histórico de revisões que rastreia as alterações na apresentação. A posição de cada editor é destacada com uma cor/cursor específico do editor e o sistema regula o que os usuários podem fazer através de vários graus de permissões. As atualizações introduziram recursos de aprendizado de máquina, incluindo “Explorar”, oferecendo sugestões de layouts e imagens para apresentações, e “Itens de ação”, permitindo que usuários atribuam tarefas a outros usuários.

