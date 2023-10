Keynote é um aplicativo de software de apresentação desenvolvido como parte do pacote de produtividade iWork da Apple Inc. A versão 10 do Keynote para Mac, a atualização principal mais recente, foi lançada em março de 2020. Em 27 de janeiro de 2010, a Apple anunciou uma nova versão do Keynote para iPad com uma interface de toque totalmente nova.

Site: icloud.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com iCloud Keynote. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.