Pages é um processador de texto desenvolvido pela Apple Inc. Faz parte do pacote de produtividade iWork e roda nos sistemas operacionais macOS, iPadOS e iOS. Também está disponível no iCloud na web. A primeira versão do Pages foi anunciada em 11 de janeiro de 2005 e lançada um mês depois.

Site: icloud.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com iCloud Pages. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.