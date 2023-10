Microsoft Excel Online

Crie, edite e compartilhe planilhas do Excel com uma versão online do Microsoft Excel. Trabalhe com outras pessoas em projetos compartilhados, em tempo real. Microsoft Excel é uma planilha desenvolvida pela Microsoft para Windows, macOS, Android e iOS. Possui cálculo, ferramentas gráficas, tabelas dinâmicas e uma linguagem de programação de macro chamada Visual Basic for Applications. Tem sido uma planilha amplamente aplicada para essas plataformas, especialmente desde a versão 5 em 1993, e substituiu o Lotus 1-2-3 como padrão da indústria para planilhas. O Excel faz parte do pacote de software Microsoft Office.

Site: microsoft.com

