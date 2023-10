iCloud Find My iPhone

Find My é um aplicativo e serviço fornecido pela Apple Inc. que permite aos usuários rastrear a localização de dispositivos iOS, iPadOS, macOS, watchOS e AirPods, uma função anteriormente fornecida pelo aplicativo Find My iPhone, e compartilhar suas localizações GPS com outras pessoas com dispositivos Apple, função anteriormente fornecida pelo aplicativo Find My Friends.

Site: icloud.com

