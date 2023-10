X PRo, anteriormente TweetDeck, é um aplicativo de painel de mídia social para gerenciamento de contas X (anteriormente Twitter). Originalmente um aplicativo independente, o TweetDeck foi posteriormente adquirido pelo Twitter Inc. e integrado à interface do Twitter. É semelhante ao "Dashboard App" do Twitter, que foi descontinuado em 2016. Como outros aplicativos do Twitter, ele faz interface com a API do Twitter para permitir que os usuários enviem e recebam tweets e visualizem perfis. Foi o aplicativo do Twitter mais popular, com 23% de participação de mercado em junho de 2010, atrás apenas do site oficial do Twitter, com 45,7% de participação na postagem de novas atualizações de status. Ele pode ser usado como um aplicativo da web, aplicativo MacOS ou aplicativo Chrome.

Site: tweetdeck.twitter.com

