Hootsuite é uma plataforma de gerenciamento de mídia social, criada por Ryan Holmes em 2008. A interface do usuário do sistema assume a forma de um painel e suporta integrações de redes sociais para Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube. Com sede em Vancouver, a Hootsuite tem cerca de 1.000 funcionários em 13 localidades, incluindo Toronto, Bucareste e Cidade do México. A empresa tem mais de 16 milhões de usuários em mais de 175 países.

Site: hootsuite.com

