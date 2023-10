Bitly é um serviço de encurtamento de URL e uma plataforma de gerenciamento de links. A empresa Bitly, Inc. foi fundada em 2008. É uma empresa privada e sediada na cidade de Nova York. Encurta ligeiramente 600 milhões de links por mês, para uso em redes sociais, SMS e e-mail. Bitly ganha dinheiro cobrando pelo acesso a dados agregados criados como resultado do uso de URLs encurtados por muitas pessoas. Em 2017, a Spectrum Equity adquiriu participação majoritária na Bitly por US$ 64 milhões. Em agosto de 2018, a Bitly encurtou mais de 37,5 bilhões de URLs.

Site: bitly.com

