Product Hunt é um site americano que permite aos usuários compartilhar e descobrir novos produtos. O site, fundado por Ryan Hoover em novembro de 2013, é apoiado pela Y Combinator. Os usuários enviam produtos, que são listados em formato linear por dia. O site inclui um sistema de comentários e um sistema de votação semelhante ao Hacker News ou Reddit. Os produtos mais votados sobem ao topo da lista de cada dia. Os produtos estão organizados em quatro categorias; produtos de tecnologia (aplicativos web, aplicativos móveis, produtos de hardware, etc.), jogos (PC, web, aplicativos móveis), livros e podcasts. Um envio requer simplesmente o título do produto, URL e slogan. Em 2016, de acordo com Hoover, o site levou à descoberta de mais de 100 milhões de produtos em 50.000 empresas. O site também inclui uma lista de e-mail diária que envia as principais "caças" (produtos) de tecnologia de ontem, bem como uma coleção em destaque . Uma versão do resumo também está disponível para jogos e livros. O Product Hunt também está disponível como aplicativo iOS, aplicativo macOS, aplicativo Android e extensão do Google Chrome. A sede da empresa fica em São Francisco. Em novembro de 2016, a AngelList adquiriu a Product Hunt por US$ 20 milhões.

Site: producthunt.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Product Hunt. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.