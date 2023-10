Khan Academy é uma organização educacional americana sem fins lucrativos criada em 2008 por Salman Khan, com o objetivo de criar um conjunto de ferramentas online que ajudem a educar os alunos. A organização produz pequenas aulas em forma de vídeos. Seu site também inclui exercícios práticos complementares e materiais para educadores. Todos os recursos estão disponíveis gratuitamente para os usuários do site e do aplicativo.

Site: khanacademy.org

