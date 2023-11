Flocabulary é uma biblioteca de músicas, vídeos e atividades para aprendizagem online do ensino fundamental e médio. Centenas de milhares de professores usam os raps educacionais e planos de aula de ensino do Flocabulary para complementar seu ensino e envolver os alunos. Nossa equipe de artistas e educadores não está apenas comprometida em aumentar as pontuações dos testes, mas também em promover o amor pela aprendizagem em todas as crianças.

Site: flocabulary.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Flocabulary. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.