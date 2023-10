Aprenda espanhol, francês, coreano, alemão, italiano, árabe, hebraico, português, chinês, japonês, russo e holandês através de aulas interativas, jogos e vídeos Polly Lingual é uma plataforma de aprendizagem multifacetada para o estudo de línguas estrangeiras. Atualmente oferecemos cursos em espanhol, francês, chinês, alemão, italiano, árabe, hebraico, português, coreano, japonês, russo, holandês e inglês. Entendemos que diferentes técnicas de aprendizagem são adequadas para diferentes partes da experiência de aquisição de língua estrangeira. Nossas aulas interativas oferecem aos alunos exercícios mecânicos para dominar o vocabulário e a gramática básicos, enquanto os Embaixadores Polly levam os alunos até a fluência por meio de aulas de vídeo ao vivo. As aulas interativas usam uma variedade de algoritmos comprovados para tornar o aprendizado eficiente e envolvente. Para obter acesso a todas as lições e recursos avançados, é necessária uma assinatura do Polly Passport. Os Embaixadores Polly estão disponíveis para sessões de vídeo privadas para ajudar os alunos com a pronúncia, praticar conversação, aprender dialetos locais e muito mais. As sessões de vídeos são vendidas separadamente ou em pacotes de 5 e 10 sessões, dependendo do Embaixador. Alguns Embaixadores oferecem até aulas experimentais de 30 minutos.

