DeepL Translator é um serviço gratuito de tradução automática neural lançado em 28 de agosto de 2017 e desenvolvido pela DeepL GmbH (Linguee), com sede em Colônia, Alemanha. Recebeu críticas positivas afirmando que é mais preciso e matizado do que o Google Translate. O DeepL oferece atualmente traduções entre os seguintes 11 idiomas e 110 pares de idiomas: chinês (simplificado), holandês, inglês, francês, alemão, italiano, japonês, polonês, Português, Português do Brasil, Russo e Espanhol. Além disso, são propostas aproximações de equivalência linguística entre todas essas línguas, utilizando um processo de duas etapas através de um pivô inglês. Não há anúncios no DeepL. A empresa quer ganhar dinheiro licenciando uma interface de programação de aplicativos de tradução.

Site: deepl.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com DeepL Translator. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.