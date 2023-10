Microsoft Translator é um serviço em nuvem de tradução automática multilíngue fornecido pela Microsoft. O Microsoft Translator é integrado a vários produtos para consumidores, desenvolvedores e empresas; incluindo aplicativos Bing, Microsoft Office, SharePoint, Microsoft Edge, Microsoft Lync, Yammer, Skype Translator, Visual Studio, Internet Explorer e Microsoft Translator para Windows, Windows Phone, iPhone e Apple Watch, além de telefones Android e Android Wear. O Microsoft Translator também oferece tradução de texto e fala por meio de serviços em nuvem para empresas. O serviço de tradução de texto por meio da API Translator Text varia de um nível gratuito com suporte para dois milhões de caracteres por mês até níveis pagos com suporte para bilhões de caracteres por mês. A tradução de fala por meio dos serviços Microsoft Speech é oferecida com base no tempo do fluxo de áudio. O serviço oferece suporte a 73 sistemas de idiomas em maio de 2020. Ele também oferece suporte a 11 sistemas de tradução de fala que atualmente alimentam o recurso de conversação ao vivo do Microsoft Translator, o Skype Translator e o Skype para Windows Desktop, além dos aplicativos Microsoft Translator para iOS e Android.

Site: bing.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Microsoft Translator. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.