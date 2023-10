O Microsoft OneNote é um programa de anotações para coleta de informações de formato livre e colaboração multiusuário. Ele reúne notas, desenhos, recortes de tela e comentários de áudio dos usuários. As notas podem ser compartilhadas com outros usuários do OneNote pela Internet ou em rede. Anteriormente, o OneNote estava disponível principalmente como parte do pacote Microsoft Office antes de sua edição de 2019. A Microsoft agora distribui versões do OneNote como um aplicativo independente e gratuito por meio das lojas de aplicativos do Windows 10, macOS, iOS e Android. A Microsoft também fornece uma versão baseada na web do OneNote como parte do OneDrive e do Office para a web; esta versão permite aos usuários editar notas em um navegador da web.

Site: onenote.com

