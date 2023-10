Microsoft PowerPoint Online

Colabore gratuitamente com uma versão online do Microsoft PowerPoint. Salve apresentações no OneDrive. Compartilhe-os com outras pessoas e trabalhem juntos ao mesmo tempo. Microsoft PowerPoint é um programa de apresentação criado por Robert Gaskins e Dennis Austin em uma empresa de software chamada Forethought, Inc. Foi lançado em 20 de abril de 1987, inicialmente apenas para computadores Macintosh. A Microsoft adquiriu o PowerPoint por US$ 14 milhões três meses depois de seu lançamento. Esta foi a primeira aquisição significativa da Microsoft, e a Microsoft criou uma nova unidade de negócios para PowerPoint no Vale do Silício, onde a Forethought estava localizada. O PowerPoint tornou-se um componente do pacote Microsoft Office, oferecido pela primeira vez em 1989 para Macintosh e em 1990 para Windows, que incluía vários aplicativos da Microsoft. Começando com o PowerPoint 4.0 (1994), o PowerPoint foi integrado ao desenvolvimento do Microsoft Office e adotou componentes comuns compartilhados e uma interface de usuário convergente. A participação de mercado do PowerPoint era muito pequena no início, antes da introdução de uma versão para Microsoft Windows, mas cresceu rapidamente com o crescimento do Windows e do Office. Desde o final da década de 1990, a participação de mercado mundial do software de apresentação do PowerPoint foi estimada em 95%. O PowerPoint foi originalmente projetado para fornecer recursos visuais para apresentações em grupo dentro de organizações empresariais, mas passou a ser amplamente utilizado em muitas outras situações de comunicação, tanto em negócios e além. O impacto deste uso muito mais amplo do PowerPoint foi sentido como uma mudança poderosa em toda a sociedade, com fortes reações, incluindo conselhos de que deveria ser usado menos, deveria ser usado de forma diferente ou deveria ser usado melhor. A primeira versão do PowerPoint (Macintosh 1987) foi usado para produzir transparências, o segundo (Macintosh 1988, Windows 1990) também poderia produzir slides coloridos de 35 mm. A terceira versão (Windows e Macintosh 1992) introduziu a saída de vídeo de apresentações de slides virtuais para projetores digitais, que com o tempo substituiriam completamente as transparências e slides físicos. Desde então, uma dúzia de versões principais adicionaram muitos recursos e modos de operação adicionais e disponibilizaram o PowerPoint além do Apple Macintosh e Microsoft Windows, adicionando versões para iOS, Android e acesso à web.

