O Microsoft Planner é um aplicativo de planejamento disponível na plataforma Microsoft Office 365. O aplicativo está disponível para assinantes premium, empresariais e educacionais do Office 365. Em 6 de junho de 2016, a Microsoft disponibilizou o aplicativo para lançamento geral e o lançou nas primeiras semanas para planos de assinatura qualificados. planeja, monta e atribui tarefas, compartilha arquivos, comunica-se e colabora com outros usuários e recebe atualizações de progresso por vários meios na plataforma Office 365. Cada novo plano criado no Planner cria automaticamente um novo grupo do Office 365.

Site: tasks.office.com

