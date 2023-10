O Microsoft Teams é uma plataforma de comunicação e colaboração que combina chat no local de trabalho, videoconferências, armazenamento de arquivos e integração de aplicativos. O serviço se integra ao pacote de produtividade de escritório por assinatura do Office 365 e apresenta extensões que podem ser integradas a produtos que não são da Microsoft. O Microsoft Teams é um concorrente de serviços como o Slack e é o caminho de evolução e atualização do Microsoft Skype for Business. A Microsoft anunciou o Teams em um evento em Nova York e lançou o serviço mundialmente em 14 de março de 2017. Ele foi criado durante um evento interno hackathon na sede da empresa e atualmente é liderado por Brian MacDonald, vice-presidente corporativo da Microsoft.

Site: microsoft.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Microsoft Teams. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.