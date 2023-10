Yammer ((ouça)) é um serviço de rede social empresarial freemium usado para comunicação privada dentro de organizações. O acesso a uma rede Yammer é determinado pelo domínio de Internet de um usuário, para que apenas indivíduos com endereços de e-mail aprovados possam ingressar em suas respectivas redes. O serviço começou como um sistema de comunicação interno para o site de genealogia Geni.com e foi lançado como um produto independente em 2008. Posteriormente, a Microsoft adquiriu o Yammer em 2012 por US$ 1,2 bilhão. Atualmente o Yammer está incluído em todos os planos empresariais do Office 365 e Microsoft 365.

Site: yammer.com

