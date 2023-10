Tinder é uma rede geosocial e aplicativo de namoro online que permite aos usuários deslizar anonimamente para gostar ou não de outros perfis com base em suas fotos, uma pequena biografia e interesses comuns. Depois que dois usuários "combinarem", eles poderão trocar mensagens. O Tinder foi lançado em 2012 na incubadora de startups Hatch Labs como uma joint venture entre a IAC e a empresa de desenvolvimento de aplicativos móveis Xtreme Labs. Em 2014, o Tinder registrava cerca de um bilhão de “furtos” por dia. O Tinder originalmente exigia acesso a uma conta do Facebook para usar o aplicativo, mas começou a permitir que os usuários se registrassem apenas com um número de telefone em agosto de 2019. Ele pode ser acessado por meio de um aplicativo móvel ou navegador da web para computadores. O Tinder opera em um modelo de negócios freemium.

Site: tinder.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Tinder. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.