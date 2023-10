CamScanner é um aplicativo móvel chinês lançado pela primeira vez em 2011 que permite que dispositivos iOS e Android sejam usados ​​como scanners de imagens. Ele permite aos usuários ‘digitalizar’ documentos (tirando uma foto com a câmera do dispositivo) e compartilhar a foto como JPEG ou PDF. Este aplicativo está disponível gratuitamente na Google Play Store e na App Store. O aplicativo é baseado no modelo freemium, com uma versão gratuita suportada por anúncios e uma versão premium com funções adicionais.

Site: camscanner.com

