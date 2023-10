WhatsApp Messenger, ou simplesmente WhatsApp, é um serviço americano gratuito de mensagens multiplataforma e voz sobre IP (VoIP) de propriedade do Facebook, Inc. Ele permite aos usuários enviar mensagens de texto e mensagens de voz, fazer chamadas de voz e vídeo e compartilhar imagens , documentos, localizações de usuários e outras mídias. O aplicativo cliente do WhatsApp funciona em dispositivos móveis, mas também pode ser acessado em computadores desktop, desde que o dispositivo móvel do usuário permaneça conectado à Internet enquanto ele usa o aplicativo para desktop. O serviço exige que os usuários forneçam um número de celular padrão para registro no serviço. Em janeiro de 2018, o WhatsApp lançou um aplicativo comercial independente voltado para proprietários de pequenas empresas, chamado WhatsApp Business, para permitir que as empresas se comunicassem com clientes que usam o cliente WhatsApp padrão. O aplicativo cliente foi criado pela WhatsApp Inc. de Mountain View, Califórnia, que foi adquirida pelo Facebook em fevereiro de 2014 por aproximadamente US$ 19,3 bilhões. Tornou-se o aplicativo de mensagens mais popular do mundo em 2015 e tinha mais de 2 bilhões de usuários em todo o mundo em fevereiro de 2020. Tornou-se o principal meio de comunicação eletrônica em vários países e locais, incluindo a América Latina, o subcontinente indiano e grandes partes do Europa e África.

Site: whatsapp.com

