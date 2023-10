Asana é um aplicativo web e móvel desenvolvido para ajudar as equipes a organizar, monitorar e gerenciar seu trabalho. A Forrester, Inc. relata que “A Asana simplifica o gerenciamento do trabalho em equipe”. É produzido pela empresa de mesmo nome. (Asana, Inc.) Foi fundada em 2008 pelo cofundador do Facebook, Dustin Moskovitz, e pelo ex-Google, ex-engenheiro do Facebook, Justin Rosenstein, que trabalharam para melhorar a produtividade dos funcionários do Facebook. O produto foi lançado comercialmente em abril de 2012. Em dezembro de 2018, a empresa foi avaliada em US$ 1,5 bilhão.

Site: asana.com

