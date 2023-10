Zappos.com é uma varejista online americana de calçados e roupas com sede em Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. A empresa foi fundada em 1999 por Nick Swinmurn e lançada sob o nome de domínio Shoesite.com. Em julho de 2009, a Amazon adquiriu a Zappos em um acordo com todas as ações no valor de cerca de US$ 1,2 bilhão na época.

Site: zappos.com

