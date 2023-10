Gilt é um site de compras on-line e estilo de vida com sede nos Estados Unidos, lançado em 2007. Ao mesmo tempo avaliada em mais de US$ 1 bilhão no papel, a empresa acabou sendo vendida para a Hudson's Bay Company por aproximadamente US$ 250 milhões, muito inferior ao total obtido de seu investidores.

Site: gilt.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Gilt. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.