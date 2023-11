A Consolidated Edison, Inc., comumente conhecida como Con Edison ou ConEd, é uma das maiores empresas de energia de propriedade de investidores nos Estados Unidos, com aproximadamente US$ 12 bilhões em receitas anuais em 2017 e mais de US$ 62 bilhões em ativos.

Site: coned.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Con Edison. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.