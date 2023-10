Chewy, Inc. é um varejista online americano de alimentos para animais de estimação e outros produtos relacionados a animais de estimação com sede em Dania Beach, Flórida. Em 2017, a Chewy foi adquirida pela PetSmart por US$ 3,35 bilhões, que foi a maior aquisição de uma empresa de comércio eletrônico na época.

Site: chewy.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Chewy. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.