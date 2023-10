NetSuite Inc. foi uma empresa americana de computação em nuvem fundada em 1998 com sede em San Mateo, Califórnia, que fornecia software e serviços para gerenciar finanças comerciais, operações e relações com clientes. Seus softwares e serviços foram adaptados para pequenas, médias e grandes empresas com módulos de ERP, CRM, PSA e e-commerce. A Oracle Corporation adquiriu a NetSuite por aproximadamente US$ 9,3 bilhões em novembro de 2016. A recém-formada unidade de negócios Oracle Netsuite é gerenciada pelo vice-presidente executivo Evan Goldberg como o Cloud ERP da Oracle para pequenas e médias empresas.

