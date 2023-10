Flipkart é uma empresa indiana de comércio eletrônico com sede em Bangalore, Karnataka, Índia. Foi fundada por Sachin Bansal e Binny Bansal em 2007. A empresa inicialmente se concentrou na venda de livros, antes de se expandir para outras categorias de produtos, como eletrônicos de consumo, moda, produtos essenciais para a casa e mantimentos e produtos de estilo de vida. O serviço compete principalmente com a subsidiária indiana da Amazon e com o rival doméstico Snapdeal. Em março de 2017, a Flipkart detinha 39,5% do mercado de comércio eletrônico da Índia. A Flipkart é significativamente dominante na venda de vestuário (uma posição que foi reforçada pela aquisição da Myntra) e foi descrita como estando “cabeça a cabeça” com a Amazon na venda de eletrônicos e telefones celulares. Flipkart também possui o PhonePe, um serviço de pagamentos móveis baseado na Interface Unificada de Pagamentos (UPI). Em agosto de 2018, a rede varejista Walmart, com sede nos EUA, adquiriu o controle acionário de 81% da Flipkart por US$ 16 bilhões, avaliando-a em US$ 20 bilhões.

