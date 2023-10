( ; anteriormente Wal-Mart Stores, Inc.) é uma empresa multinacional americana de varejo que opera uma rede de hipermercados, lojas de departamentos com descontos e supermercados, com sede em Bentonville, Arkansas. A empresa foi fundada por Sam Walton em 1962 e constituída em 31 de outubro de 1969. Ela também possui e opera armazéns de varejo do Sam's Club. Em 31 de julho de 2020, o Walmart tinha 11.496 lojas e clubes em 27 países, operando sob 56 nomes diferentes. A empresa opera sob o nome Walmart nos Estados Unidos e Canadá, como Walmart de México e Centroamérica no México e América Central, como Asda no Reino Unido, como Grupo Seiyu no Japão e como Flipkart Wholesale na Índia. Possui operações integrais na Argentina, Chile, Canadá e África do Sul. Desde agosto de 2018, o Walmart detém apenas uma participação minoritária no Walmart Brasil, que foi renomeado como Grupo Big em agosto de 2019, com 20% das ações da empresa, e a empresa de private equity Advent International detém 80% da propriedade da empresa. O Walmart é a maior empresa do mundo em receita, com US$ 514,405 bilhões, de acordo com a lista Fortune Global 500 em 2019. É também o maior empregador privado do mundo, com 2,2 milhões de funcionários. É uma empresa familiar de capital aberto, pois a empresa é controlada pela família Walton. Os herdeiros de Sam Walton possuem mais de 50% do Walmart por meio de sua holding Walton Enterprises e de suas participações individuais. O Walmart foi o maior varejista de alimentos dos Estados Unidos em 2019, e 65% das vendas de US$ 510,329 bilhões do Walmart vieram de operações nos EUA. O Walmart foi listado na Bolsa de Valores de Nova York em 1972. Em 1988, era o varejista mais lucrativo dos EUA, e tornou-se a maior em termos de receita em outubro de 1989. A empresa originalmente estava geograficamente limitada ao Sul e ao baixo Centro-Oeste, mas tinha lojas de costa a costa no início da década de 1990. O Sam's Club foi inaugurado em Nova Jersey em novembro de 1989, e o primeiro outlet da Califórnia foi inaugurado em Lancaster, em julho de 1990. Um Walmart em York, Pensilvânia, foi inaugurado em outubro de 1990, a primeira loja principal do Nordeste. resultados mistos. As suas operações e subsidiárias no Canadá, no Reino Unido, na América Central, na América do Sul e na China são altamente bem-sucedidas, mas os seus empreendimentos fracassaram na Alemanha e na Coreia do Sul.

Site: walmart.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Walmart. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.