(fazendo negócios como Sam's Club) é uma rede americana de clubes de armazenamento de varejo somente para membros, de propriedade e operada pelo Walmart Inc., fundada em 1983 e nomeada em homenagem ao fundador do Walmart, Sam Walton. Em 31 de janeiro de 2019, o Sam's Club ocupava o segundo lugar em volume de vendas entre os clubes de armazém, com US$ 57,839 bilhões em vendas (no ano fiscal de 2019), atrás da rival Costco Wholesale. Seus principais concorrentes são Costco Wholesale e BJ's Wholesale Club. Em 31 de julho de 2020, o Sam's Club operava 599 clubes de depósito de associados nos Estados Unidos, em 44 estados, em Porto Rico e nas Ilhas Virgens dos EUA. Os únicos estados onde o Sam's Club não opera são Alasca (todos os três locais naquele estado fecharam em 2018 como parte de um plano para fechar 63 clubes), Massachusetts (seu último local remanescente naquele estado, localizado em Worcester, fechou em 2018 como parte de um plano para fechar 63 clubes), Oregon, Rhode Island (o único local do estado, em Warwick, fechado em 2016 como parte de um plano para fechar 269 lojas em todo o mundo, incluindo quatro clubes dos EUA), Vermont e Washington (todos os três locais naquele estado fecharam em 2018 como parte de um plano para fechar 63 clubes), bem como o Distrito de Columbia. O Walmart International também opera lojas Sam's Club no México e na China. Possui 163 locais no México e 27 na China. O Grupo Big, antigo Walmart Brasil, que foi desconsolidado do Walmart em agosto de 2018, também opera Sam's Clubs no Brasil. Os locais geralmente variam em tamanho de 3.000 a 15.600 m2 (32.000 a 168.000 pés quadrados), com um tamanho médio de clube de aproximadamente 12.400 m2 (134.000 pés quadrados). Em 11 de janeiro de 2018, o Sam's Club anunciou o fechamento permanente de lojas selecionadas. Em vários casos, os funcionários compareceram ao trabalho e encontraram as portas trancadas e um aviso informando que a loja seria liquidada em breve. O Walmart finalmente disse ao Business Insider que 63 lojas do Sam's Club começariam a ser liquidadas em todo o país, incluindo no Alasca, Arizona, Califórnia, Illinois, Nova York, Ohio e Texas. De acordo com o Business Insider, o Sam's Club fecha e planeja converter algumas lojas em Os centros de atendimento de comércio eletrônico anunciados em janeiro de 2018 fazem parte do compromisso crescente do Walmart com o varejo on-line que lhe permitirá competir melhor com a rival Amazon.

Site: samsclub.com

