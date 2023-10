Rainway é um serviço de streaming de videogame. Rainway permite aos usuários rodar jogos em seus PCs com Windows 10 e jogá-los em outros dispositivos através de uma conexão com a Internet. A versão beta inicial foi lançada em 20 de janeiro de 2018. A versão 1.0 do software foi lançada em 31 de janeiro de 2019.

Site: rainway.com

