Instagram (comumente abreviado para IG ou Insta) é um serviço americano de rede social de compartilhamento de fotos e vídeos de propriedade do Facebook, criado por Kevin Systrom e Mike Krieger e originalmente lançado no iOS em outubro de 2010. A versão Android foi lançada em abril de 2012, seguida por uma interface de desktop com recursos limitados em novembro de 2012, um aplicativo Fire OS em junho de 2014 e um aplicativo para Windows 10 em outubro de 2016. O aplicativo permite aos usuários fazer upload de mídia que pode ser editada com filtros e organizada por hashtags e marcação geográfica. As postagens podem ser compartilhadas publicamente ou com seguidores pré-aprovados. Os usuários podem navegar pelo conteúdo de outros usuários por tags e locais e visualizar o conteúdo de tendências. Os usuários podem curtir fotos e seguir outros usuários para adicionar seu conteúdo a um feed. O Instagram foi originalmente diferenciado por permitir apenas que o conteúdo fosse enquadrado em uma proporção quadrada (1:1) com 640 pixels para corresponder à largura da tela do iPhone da época. Em 2015, essas restrições foram amenizadas com um aumento para 1.080 pixels. O serviço também adicionou recursos de mensagens, a capacidade de incluir várias imagens ou vídeos em uma única postagem e um recurso de Histórias – semelhante ao seu principal adversário, o Snapchat – que permite aos usuários postar fotos e vídeos em um feed sequencial, com cada postagem acessível por outros por 24 horas cada. Em janeiro de 2019, o recurso Stories era usado por 500 milhões de usuários diariamente. Após seu lançamento em 2010, o Instagram rapidamente ganhou popularidade, com um milhão de usuários registrados em dois meses, 10 milhões em um ano e 1 bilhão em maio de 2019. Em abril de 2012, o Facebook adquiriu o serviço por aproximadamente US$ 1 bilhão em dinheiro e ações. Em outubro de 2015, mais de 40 bilhões de fotos foram enviadas. Embora elogiado por sua influência, o Instagram tem sido alvo de críticas, principalmente por mudanças de política e interface, alegações de censura e conteúdo ilegal ou impróprio enviado por usuários. Em julho de 2020, a pessoa mais seguida é o jogador de futebol Cristiano Ronaldo, com mais de 233 milhões de seguidores. Em 14 de janeiro de 2019, a foto mais curtida no Instagram é a foto de um ovo, postada pela conta @world_record_egg, criada com o único propósito de superar o recorde anterior de 18 milhões de curtidas em uma postagem de Kylie Jenner. A imagem tem atualmente mais de 54 milhões de curtidas. O Instagram se tornou o quarto aplicativo móvel mais baixado da década de 2010.

Site: instagram.com

