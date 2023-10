Flickr é um serviço americano de hospedagem de imagens e vídeos, bem como uma comunidade online. Foi criado pela Ludicorp em 2004 e se tornou popular por hospedar fotos em alta resolução de fotógrafos amadores e profissionais. Ele mudou de propriedade diversas vezes e é propriedade do SmugMug desde 20 de abril de 2018. Em 20 de março de 2013, o Flickr tinha um total de 87 milhões de membros registrados e mais de 3,5 milhões de novas imagens enviadas diariamente, conforme relatado pelo The Verge. Em 5 de agosto de 2011, o site informou que hospedava mais de 6 bilhões de imagens. Fotos e vídeos podem ser acessados ​​​​no Flickr sem a necessidade de cadastro de conta, mas é necessário criar uma conta para enviar conteúdo ao site. Registrar uma conta também permite que os usuários criem uma página de perfil contendo fotos e vídeos que o usuário carregou e também permite adicionar outro usuário do Flickr como contato. Para usuários móveis, o Flickr possui aplicativos móveis oficiais para iOS, Android e um site móvel otimizado.

Site: flickr.com

