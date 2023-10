Yelp é uma empresa pública americana com sede em São Francisco, Califórnia. A empresa desenvolve, hospeda e comercializa o site Yelp.com e o aplicativo móvel Yelp, que publica avaliações coletivas sobre empresas. Também opera um serviço de reservas online chamado Yelp Reservations. O Yelp foi fundado em 2004 pelos ex-funcionários do PayPal, Russel Simmons e Jeremy Stoppelman. O uso do Yelp cresceu e levantou várias rodadas de financiamento nos anos seguintes. Em 2010, a receita era de US$ 30 milhões e o site publicou cerca de 4,5 milhões de avaliações de crowdsourcing. De 2009 a 2012, o Yelp expandiu-se pela Europa e Ásia. Em 2009, iniciou diversas negociações com o Google para uma potencial aquisição. O Yelp tornou-se uma empresa pública em março de 2012 e tornou-se rentável pela primeira vez dois anos depois. No segundo trimestre de 2019, o Yelp relatou ter uma média mensal de 61,8 milhões de visitantes únicos por meio de computadores desktop e 76,7 milhões de visitantes únicos por meio de seu site móvel. Em 30 de junho de 2019, o Yelp declarou em sua página de Relações com Investidores que tinha 192 milhões de avaliações em seu site. A empresa foi acusada de usar práticas desleais para aumentar a receita dos negócios avaliados em seu site - por exemplo, apresentando mais informações de avaliações negativas para empresas que não compram seus serviços de publicidade ou apresentando anúncios de concorrentes de tais empresas não pagantes de forma proeminente ou, inversamente, excluindo avaliações negativas da classificação geral das empresas com base no fato de que as avaliações “não são atualmente recomendadas”. ” Também houve reclamações de táticas agressivas e enganosas por parte de alguns de seus representantes de vendas de publicidade. A confiabilidade do sistema de avaliação da empresa também foi afetada pelo envio de avaliações falsas por usuários externos, como avaliações falsas positivas enviadas por uma empresa para promover seu próprio negócio ou avaliações falsas negativas enviadas sobre empresas concorrentes - uma prática às vezes conhecida como "astroturfing" , que a empresa tem tentado combater de diversas maneiras.

Site: yelp.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Yelp. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.