Okta, Inc. é uma empresa de gerenciamento de identidade e acesso de capital aberto com sede em São Francisco. Ela fornece software em nuvem que ajuda as empresas a gerenciar e proteger a autenticação de usuários em aplicativos modernos e para que os desenvolvedores criem controles de identidade em aplicativos, serviços web de sites e dispositivos. Foi fundada em 2009 e teve sua oferta pública inicial em 2017, sendo avaliada em mais de US$ 6 bilhões.

Site: login.okta.com

