é um provedor de gerenciamento de identidade e acesso (IAM) baseado em nuvem que projeta, desenvolve e vende uma plataforma de sistema de gerenciamento de acesso unificado (UAM) para empresas e organizações de nível empresarial. Fundada em 2009 pelos irmãos Thomas Pedersen e Christian Pedersen, a OneLogin é uma empresa privada em estágio avançado. A OneLogin foi nomeada visionária no Quadrante Mágico do Gartner para Gerenciamento de Acesso. A plataforma OneLogin UAM é um sistema de gerenciamento de acesso que usa logon único (SSO) e um diretório na nuvem para permitir que as organizações gerenciem o acesso do usuário a aplicativos locais e na nuvem. A plataforma também inclui provisionamento de usuários, gerenciamento do ciclo de vida e autenticação multifator (MFA). OneLogin está sediada em São Francisco, com um escritório de desenvolvedores em Redmond, Washington, bem como em Londres e Guadalajara. A empresa organiza uma conferência anual de usuários do Connect.

Site: onelogin.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com OneLogin. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.