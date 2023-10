UberConference é um sistema de videoconferência baseado em nuvem da Dialpad, uma empresa privada com sede em São Francisco, Califórnia. A empresa, anteriormente conhecida como Firespotter Labs, foi cofundada por Craig Walker um ano depois de ele ter sido o primeiro empreendedor residente no Google Ventures. Antes do lançamento do UberConference, o Firespotter lançou um aplicativo de assentos em restaurantes chamado NoshList.

Site: uberconference.com

