The Gap, Inc., comumente conhecida como Gap Inc. ou Gap, é uma varejista americana mundial de roupas e acessórios. A Gap foi fundada em 1969 por Donald Fisher e Doris F. Fisher e está sediada em São Francisco, Califórnia.

Site: gap.com

