Levi Strauss & Co. é uma empresa americana de roupas conhecida mundialmente por sua marca Levi's de jeans. Foi fundada em maio de 1853, quando o imigrante judeu-alemão Levi Strauss se mudou de Buttenheim, Baviera, para São Francisco, Califórnia, para abrir uma filial na Costa Oeste do negócio de produtos secos de seus irmãos em Nova York. Embora a corporação esteja registrada em Delaware, a sede corporativa da empresa está localizada no Levi's Plaza, em São Francisco.

Site: levi.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Levi's. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.