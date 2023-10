Zendesk Inc. é uma empresa americana de software de atendimento ao cliente com sede em São Francisco, Califórnia, EUA. Está listada na Bolsa de Valores de Nova York com o símbolo ZEN e é constituinte do Índice Russell 2000. Fundada em 2007 em Copenhague, Dinamarca, a Zendesk tem 2.000 funcionários e atende 119.000 clientes pagantes em 150 países e territórios em 2017.

Site: zendesk.com

