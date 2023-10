SendGrid (também conhecido como Twilio SendGrid) é uma plataforma de comunicação com cliente com sede em Denver, Colorado, para e-mail transacional e de marketing. A empresa foi fundada por Isaac Saldana, Jose Lopez e Tim Jenkins em 2009 e incubada por meio do programa acelerador Techstars. Em 2017, SendGrid arrecadou mais de US$ 81 milhões e possui escritórios em Denver, Colorado; Pedregulho, Colorado; Irvine, Califórnia; Redwood City, Califórnia; e Londres.A empresa abriu o capital com estreia na Bolsa de Valores de Nova York em 16 de novembro de 2017. Twilio adquiriu a SendGrid em fevereiro de 2019.

Site: sendgrid.com

