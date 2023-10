Mailchimp é uma plataforma americana de automação de marketing e serviço de email marketing. A plataforma é o nome comercial de sua operadora, Rocket Science Group, uma empresa americana fundada em 2001 por Ben Chestnut e Mark Armstrong, com Dan Kurzius ingressando posteriormente. "Mailchimp, batizado em homenagem ao seu personagem de cartão eletrônico mais popular, foi lançado em 2001 e permaneceu como um projeto paralelo por vários anos, ganhando alguns milhares de dólares por mês." Mailchimp começou como um serviço pago e adicionou uma opção freemium em 2009. Em um ano, sua base de usuários cresceu de 85.000 para 450.000. Em junho de 2014, enviava mais de 10 bilhões de e-mails por mês em nome de seus usuários. Em 2017, a empresa conquistava 14 mil novos clientes todos os dias. A empresa permaneceu propriedade de seus cofundadores e não aceitou fundos de capital de risco. Em 2016, a Mailchimp foi classificada em 7º lugar na lista Forbes Cloud 100. Em fevereiro de 2017, a empresa foi nomeada uma das empresas mais inovadoras da Fast Company de 2017. Em agosto de 2017, foi relatado que a Mailchimp abriria escritórios no Brooklyn e em Oakland, Califórnia. Em fevereiro de 2019, a Mailchimp adquiriu a LemonStand, um concorrente menor. . Mais tarde, em 2019, a empresa anunciou que sua receita anual chegaria a US$ 700 milhões. Mailchimp anunciou mais tarde seus planos de mudar da distribuição de correspondência para oferecer “uma plataforma de marketing completa voltada para organizações menores”. Para tanto, a Mailchimp adquiriu a empresa de mídia e revistas Courier, com sede em Londres, em março de 2020, com o objetivo declarado de crescimento internacional. A revista tem um público de 100.000 leitores em mais de 26 países. A partir de maio de 2019, os novos usuários serão cobrados por contato, em vez de apenas contatos inscritos, portanto, os novos usuários pagarão pelos contatos não inscritos e pelos que ainda não confirmaram.

Site: mailchimp.com

